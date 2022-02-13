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Yaşam Ermenistan'daki deprem Ardahan'da hissedildi! 12 yaşındaki çocuk korku dolu anları böyle anlattı
Yaşam

Ermenistan'daki deprem Ardahan'da hissedildi! 12 yaşındaki çocuk korku dolu anları böyle anlattı

Ermenistan'daki 5.3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Ardahan'da 12 yaşındaki çocuk korku dolu anları "Deprem anında çok korktum ve babamın işyerine geldim" sözleriyle anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 23:27:00 - 2022-02-13 23:31:50
Ermenistan'daki deprem Ardahan'da hissedildi! 12 yaşındaki çocuk korku dolu anları böyle anlattı

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sınır illerinden olan Ardahan’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın Türkiye sınırına yakın Shirak kentinde saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.61 kilometre altında meydana gelen deprem, Ardahan’da da hissedildi.

"Depremde çok korktum babamın işyerine geldim"

Depremden korktuğu için babasının iş yerine koşarak giden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Enes Özer, ’’Evde otururken bir anda yerler sarsıldı ve ne olduğunu anlayamadım. Lambalar da sallanıyordu. Koşarak üst kata çıktım ve sarsıntı durunca da dışarıya koştum. Deprem anında çok korktum ve babamın işyerine geldim" dedi.

Orhan Gürbulak ise, "Evde otururken deprem olduğunu hissettik. Avizeler sallandı. Herkes panik oldu. Panik olunca da dışarıya koştuk. Ardahan’da şu anda hava da çok soğuk ve inşallah bir sorun olmaz" diye konuştu.

Validen açıklama: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Vatandaşları korkutan deprem sonrası Ardahan Valisi Hüseyin Öner de sosyal medya üzerinde bir açıklamada bulundu.

Vali Öner açıklamasında, "Ardahan ilimizde de hissedilen Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.

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