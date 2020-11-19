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Aktüel Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar devam ediyor
Aktüel

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:12:33 -
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar devam ediyor

ERİVAN (AA) – Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, Erivan’daki bazı yolları kapattı.

Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki bazı caddeleri trafiğe kapatan protestocular, Paşinyan'ı istifaya çağırarak, aleyhinde sloganlar attı.

Ermenistan medyasına yansıyan görüntülerde, bazı polislerin araçlarını protestocuların üzerine sürerek caddeleri tekrar trafiğe açmaya çalıştıkları görüldü.

Polisin müdahalesi ile dağılan protestoculardan bazıları ise gözaltına alındı.


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