Ermenistan'da isyanın fitili ateşlendi... Olay görüntüler

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Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ toprakları kardeş ülke Azerbaycan tarafından destansı bir mücadeleyle geri alındı. Türk SİHA'larının da destek verdiği başarılı harekatta binlerce Ermeni askeri öldürüldü. Ayrıca Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.

Tarihi zafer sonrası Azerbaycan'da coşku ve sevinç hakimken Ermenistan'da ortalık fena karıştı. Ermeni halkı yaşanan hazimetten Nikol Paşinyan yönetimini sorumlu tutarak ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Sokaklara dökülen Ermeniler, Paşinyan aleyhinde sloganlar atarak öfke kustu. Ermenistan'dan gelen son görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü.

"O bir vatan haini"

Nikol Paşinyan'ı "vatan haini" olarak nitelendiren bir Ermeni kadın, "O bir vatan haini ve onu asla affetmeyeceğiz. Bizim halkımızın tarihinde gördüğü en rezil adam" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın Rusya ve Ermenistan ilişkilerini bozduğunu söyleyen Ermeni adam ise "O her zaman kameralara farklı oyun oynayıp gerçekte farklı şeyler yapıyor. Bunu biz halk olarak yeni anladık" dedi.

Paşinyan'ın Ermeni halkına dürüst davranmadığını dile getiren bir başka Ermeni kadın ise "Paşinyan'ın ilk günden kendi insanına dürüst olması gerekirdi ve hemen seferberlik ilan etmesi gerekirdi. Onun yaptıkları hep boştu. Başkomutan olarak Şşua'yı verdi ve bundan sonra Rusya ona baskı yaparak anlaşma imzalattı" diye konuştu.

Paşinyan'a isyan eden bir başka Ermeni adam ise "Savaşın başladığı ilk iki günde neden o toprakları Azerbaycanlılara verdin? Neden hemen vermedin? Binlerce Ermeni çocuğu öldü. Onun istifa edip cehenneme gitmesi gerekirdi. Çünkü o Rusya karşıtı politika güdüyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.