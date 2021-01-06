  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermenistan'da gündem altüst! Erivan yönetimi Paşinyan gelişmesini az önce servis etti
Dünya

Ermenistan'da gündem altüst! Erivan yönetimi Paşinyan gelişmesini az önce servis etti

Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan'da gündem yine birbirine karışmış durumda. Tepkilerin odağındaki isim olan Başbakan Nikol Paşinyan'ın kendisini karantinaya aldığı ortaya çıktı. Karantinanın sebebi ise belirtilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:36:00 -
Ermenistan'da gündem altüst! Erivan yönetimi Paşinyan gelişmesini az önce servis etti

Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Nikol Paşinyan, Ortodoks Ermenilerin bugün kutladıkları Noel ayinine katılmadı. Açıklamada Paşinyan'ın kendini karantinaya aldığı ifade edilirken karantinanın nedeni ise bildirilmedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkede bugün kutlanan ayinine katılmadı. Başbakanın yokluğu soru işareti yaratırken konuyla ilgili açıklama Paşinyan'ın sözcüsünden geldi.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı Dağlık Karabağ yenilgisinden sonra eleştiri oklarının hedefi olan ve istifası istenen Paşinyan'ın kilisedeki törende yer almaması akıllara ülkedeki siyasi kaosla ilgili soruları getirdi.

Öte yandan Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, Paşinyan'la ilgili açıklamasında başbakanın güncel koronavirüs koşulları nedeniyle kendsini karantinaya aldığını bildirdi.

Yaz aylarında koronavirüse yakalandığı açıklanan Paşinyan'ın temaslı olup olmadığı ya da virüse tekrar yakalanıp yakalanmadığı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Ermenistan Başbakanı'nın istifasını isteyen muhaliflerin, bugün yapılacak törende Paşinyan'ı kiliseye sokmamayı planladığı haberi ise birkaç gündür ülkede konuşuluyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Peskov’dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ankara'dan Moskova'ya götürdüm
Dünya

Peskov’dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ankara'dan Moskova'ya götürdüm

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, diplomatik kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Peskov, "Devlet görevine ilk başladığım zamanlard..
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeli haberi verdi
Sağlık

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeli haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de 17 farklı aşı adayı bulunduğunu ve insan deneylerine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay