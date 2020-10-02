Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...
Azerbaycan'ın jet cevaplarının ardından Ermenistan cephe hattında sıkıntılı günler yaşıyor. Ülkede halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a artan kayıplar nedeniyle tepki gösterirken Anna Hakobyan Paşinyan ise yaralı askerlerin kampına ziyaret düzenledi.
27 Eylül’de Ermenistan’ın saldırıları sonrası başlayan çatışmalarda, Azerbaycan ordusu düşman güçlerini bozguna uğrattı.
Dünyanın kilitlendiği noktadan peş peşe patlama sesleri geliyor. Azerbaycan Ordusu ise işgal edilen topraklardaki stratejik noktalarda kontrolü sağlamaya başladı.
Cephede darmadağın olan Ermenistan’da halkın Başbakan Nikol Paşinyan’a güveninin azaldığı öğrenildi. Paşinyan'ın çözüm yolları aradığı ve uluslararası arenadan destek görmek için girişimlere başladığı belirtiliyor.
Paşinyan'ın karısından ziyaret
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan, yaralı askerleri ziyaret ederek birlik mesajı vermeye devam ediyor.
Hakobyan’ın geçtiğimiz ay, cephede hattındaki kadın Ermeni askerlere Azerbaycanlı sivillere saldırmaları yönünde talimatlar verdiği iddia edilmişti.
İtalyan haber sitesi Eurasianews, Hakobyan'ın "Ermeni kadınları Azerbaycanlı sivillere saldırmaya hazırladığını" haber yapmıştı.