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Dünya Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması
Dünya

Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 10:28:00 -
Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İran’ın Ermenistan’a yardım gönderdiğine ilişkin iddialarla ilgili konuştu.

İran’ın Ermenistan’a yönelik yardımlar sınırlarını açtığı ve Rus kamyonlarının geçmesine izin verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Cübbeli Ahmet Hoca, İran ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan İstanbul Eski Başkonsolosu Dr. İbrahim Nebioğlu, canlı yayında İran'ın şu anda Ermenistan'a yardım ettiğini beyan etti. Allah, İslam âlemini İran'ın düşmanlığı bir yana, dostluğundan da muhafaza eylesin” dedi.

Azerbaycan’ın Hocalı katliamının intikamını alacağını söyleyen Ahmet Hoca, “Allah, Türk devletine daha ziyade kuvvetler versin ki bu sayede Azerbaycan gibi haklı dava sâhiplerine daha çok ama çok yardım edebilsin. Zaten şu andaki mevcut zaferde Türkiye’nin yardımının çok büyük etkisi vardır. Allah muzaffer eylesin. Amin” ifadelerini kullandı.

İran reddetti ama görüntüler...

İran tarafı ise sosyal medyadan çıkan görüntülerin doğru olmadığını ve Azerbaycan-Ermenistan savaşında taraf olmadıklarını duyurmuştu.

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