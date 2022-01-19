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Gündem Ermenistan'a uçuşlar başlıyor
Gündem

Ermenistan'a uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ermenistan'a ilk uçuşun 2 Şubat'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 10:36:00 -
Ermenistan'a uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin anlaşma ile sonuçlandığını, iki ülke arasında uçuşların karşılıklı başlayacağını açıkladı.

Bakanlık tarihi açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildi. Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşlar başlayacak." denildi.

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