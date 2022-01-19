Ermenistan'a uçuşlar başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ermenistan'a ilk uçuşun 2 Şubat'ta gerçekleşeceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin anlaşma ile sonuçlandığını, iki ülke arasında uçuşların karşılıklı başlayacağını açıkladı.
Bakanlık tarihi açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildi. Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşlar başlayacak." denildi.