Ermenistan'a tepki: Kalleşlik ruhlarına sirayet etmiş

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Azerbaycan öz vatan toprağı Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmak için mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde Ermenilerin saldırılarına anında karşılık veren Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadelesine korkusuzca devam ediyor.

'Kalleşlik Ermenilerin ruhuna sirayet etmiş'

İnsani ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan, çatışmaların başladığı ilk günden beri sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak savaş suçu işlemeye devam etti. Ermenilerin sivillere yönelik saldırılarını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaların tarihi sürecini hatırlatarak, "Ermenilerin tarihine baktığımızda sivil halka yönelik bu saldırılarının yeni olmadığını görüyoruz. Bunu 1905'te de 1918'de de 1948'de de görüyoruz. En sonunda da 1992 yılında Hocalı'da sivil halka yönelik çok büyük bir katliam yaptılar." dedi. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını sert ifadelerle eleştiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise "Kalleşlik Ermenilerin ruhuna sirayet etmiş." diye konuştu.