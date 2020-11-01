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Dünya Ermenistan'a bir darbe daha!
Dünya

Ermenistan'a bir darbe daha!

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Grad tipi 2 adet çok namlulu roketatar ve 2 topçu bataryasını imha etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:41:00 -
Ermenistan'a bir darbe daha!

Kardeş Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Grad tipi 2 adet çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve 2 topçu bataryasını imha etti.

Azerbaycan, işgalci Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Zengilan bölgesindeki mevzilere ateş açan Ermenistan’a ait Grad tipi 2 adet çok namlulu roketatar (ÇNRA) sisteminin ve 2 adet topçu bataryasının imha edildiği bildirildi.

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