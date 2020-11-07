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Dünya Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!
Dünya

Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirilerin ardından tutumunu değiştirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 20:26:00 -
Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Norveç hükümetinin, 2 Kasım'da Ermenistan'a destek olmak için 1,5 milyon avro yardımda bulunacaklarını açıkladığını hatırlattı. Söz konusu açıklamayı tek taraflı bulmaları nedeniyle kınadıklarını belirten Çorman, Norveç hükümetinin gösterilen tepkilerin ardından dün konu hakkında yeni bir açıklama yaptığını söyledi. Çorman, "Norveç tarafından yapılan ikinci açıklamada sadece bir tarafa değil, 'çatışmanın her iki tarafına da yardım sağlanacağı' belirtiliyor. Elbette olumlu yönde bir değişiklik. Eğer bu yardım gerçekten her iki tarafa da yapılırsa önceki eleştirimi seve seve geri alacağım." dedi.

Norveç hükümetinden dün yapılan açıklamada, hattın her iki tarafında çatışmalardan etkilenen sivillere yaklaşık 1,5 milyon avro insani yardım sağlanacağı belirtildi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 92 sivil yaşamını yitirmiş, 404 sivil yaralanmıştı.

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Yorumlar

Okur okudu

Niye geri alıyorsun eleştirini. Kaç tane sivil ermeniyi Azarbaycan mağdur etmiş. Sivil mağduriyetine sebeb olan ermenistanın başlattığı saldırılar degilmi. Ve bu yardımlar ermenistanda sivillerimi gidecek yoksa silah almak içinmi kullanılacak. Takip etmek lazim
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