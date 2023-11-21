  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ezberleri bozan deprem uzmanı Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu! Şiddetini bile açıkladı: Orada her an deprem olabilir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "Netanyahu eli kanlı bebek katilidir"

Flaş iddia: Baykar fabrikasından kaçırırken yakalandı! Çok ama çok büyük skandal

Dolandırılan Arda Turan: Tüm birikimimi kaybettim

Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Kötü haber az önce geldi

Dev fabrika için Manisa'da arazi bakıyordu! İngilizler 'Elon Musk o ülkeyi seçti' diyerek duyurdu

Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

BP'nin Türkiye'den çekilmesiyle ilgili Ramazan Kurtoğlu'ndan şok uyarı: Türkiye'ye karşı bir hazırlık yapılıyor

Alman vatandaş çektiği videoda Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Ülke tarihinin en büyük salgını! "Pandemi seviyesinde"
Dünya Ermenistan ülkesinden Azerbaycan'ın teklifine cevap geldi! 6'ncı öneriyle karşılık verdiler! Beklenmedik gelişmesi
Dünya

Ermenistan ülkesinden Azerbaycan'ın teklifine cevap geldi! 6'ncı öneriyle karşılık verdiler! Beklenmedik gelişmesi

Yeniakit Publisher
2023-11-21 17:55:00 -
Ermenistan ülkesinden Azerbaycan'ın teklifine cevap geldi! 6'ncı öneriyle karşılık verdiler! Beklenmedik gelişmesi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine bomba bir cevap geldi: Kendi cevaplarını içeren 6'ncı öneriyle karşılık verdi. İşte cevabı

Bakanlığın X sayfasından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile barış anlaşmasına ilişkin diplomatik çabaların yoğunlaştırıldığı belirtilerek, "Ermenistan tarafı, anlaşmaya ilişkin 6. teklifini Azerbaycan tarafına sundu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Erivan'ın önceden kararlaştırılan ve açıklanan ilkelere dayalı olarak ilişkilerin normalleşmesinden yana olduğu kaydedildi.

Azerbaycan, Ermenistan'a, karşılıklı olarak birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanımak, toprak iddiasında bulunmamayı taahhüt etmek gibi ilkelerden oluşan şartlar temelinde barış anlaşması imzalamayı önermiş, Ermenistan da bu şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun sonucunda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gelecekte barış anlaşması ile sonuçlanması beklenilen bir süreç başlamıştı. Süreç, tarafların önerileriyle karşılıklı diplomasi çerçevesinde ilerliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanmasını umduğunu, bunun Güney Kafkasya'da yeni bir siyasi durumu ortaya çıkaracağını söylemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, AB, ABD, Rusya gibi farklı merkezlerde yapılıyordu.

Bakü yönetimi Ermenistan'ın aksine, bu sürece bölge ülkesi olmayan aktörlerin katılmasından yana olmadığını belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23