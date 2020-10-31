Ermenistan, "sivilleri hedef almama" mutabakatını ihlal ediyor

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın, dün Cenevre'de sağlanan "sivil halkı veya askeri olmayan noktaları hedef almama" mutabakatını ihlal ettiği ve Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırdığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam, Goranboy ve Ağcabedi illerine top ve füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Hacıyev, bugün 06.00'dan 12.00'a kadar 4 ilin 32 yerleşim birimine Ermenistan ordusu tarafından 300'den fazla mermi atıldığını kaydetti.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları dün İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının da katılımıyla bir araya gelmişti.

AGİT Minsk Grubu, iki ülkenin sivil halkı veya askeri olmayan noktaları hedef almama konusunda anlaştığını duyurmuştu.

