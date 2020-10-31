  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan, "sivilleri hedef almama" mutabakatını ihlal ediyor
Aktüel

Ermenistan, "sivilleri hedef almama" mutabakatını ihlal ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:00:54 -
Ermenistan, "sivilleri hedef almama" mutabakatını ihlal ediyor

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın, dün Cenevre'de sağlanan "sivil halkı veya askeri olmayan noktaları hedef almama" mutabakatını ihlal ettiği ve Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırdığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam, Goranboy ve Ağcabedi illerine top ve füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Hacıyev, bugün 06.00'dan 12.00'a kadar 4 ilin 32 yerleşim birimine Ermenistan ordusu tarafından 300'den fazla mermi atıldığını kaydetti.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları dün İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının da katılımıyla bir araya gelmişti.

AGİT Minsk Grubu, iki ülkenin sivil halkı veya askeri olmayan noktaları hedef almama konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
Ev sahipleri dikkat! Erdoğan onayladı
Gündem

Ev sahipleri dikkat! Erdoğan onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla vergi adaletinin sağlanması ve tapudaki fiyatın değer değişimlerinin takip edilmesi için 2 b..
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay