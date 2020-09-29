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Aktüel Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarda PKK/YPG'li teröristleri kullanıyor
Aktüel

Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarda PKK/YPG'li teröristleri kullanıyor

Anlaşmaya vardığı 300 PKK/YPG'li teröristi otobüslerle Dağlık Karabağ bölgesine taşıyan Ermenistan, bu teröristlerin eğittiği milislerle sivil halkı hedef aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:14:06 -
Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarda PKK/YPG'li teröristleri kullanıyor

ANKARA (AA) - Azerbaycan'a ait sivil hedeflere yapılan saldırılarda, Ermenistan tarafından geçen aylarda Dağlık Karabağ bölgesine getirilen terör örgütü PKK/YPG mensuplarının eğittiği milislerin kullanıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ermenistan, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar öncesinde terör örgütü PKK ile temmuz sonunda anlaşma yaptı.

Anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim verdi.

Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanıldı.

- Azerbaycan, topraklarını almayı sürdürüyor

Bu arada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor.

Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin harekatı başarıyla devam ediyor.

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