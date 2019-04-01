Ermenistan Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk askerleri ülkemizde Ermenistan Savunma Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında Türk askeri uzmanların Ermenistan topraklarında teftişte bulunacaklarını açıkladı.

Türk askeri uzmanların bu günden itibaren, AGİT kapsamında 2011'de imzalanan Viyana Belgesi çerçevesinde Ermenistan topraklarında teftişte bulunacakları bildirildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında 2011'de imzalanan Viyana Belgesi çerçevesinde Türk askeri uzmanların bugünden itibaren Ermenistan topraklarında teftişte bulunacakları kaydedildi. "Teftiş faaliyetlerinde bulunacak" Sputnik'e ulaşan açıklama metninde, "Türkiye Cumhuriyeti'nden çok uluslu müfettişler grubu, 1-4 Nisan arasında 2011 Viyana Belgesi çerçevesinde Ermenistan'da belirtilen bölgelerde teftiş faaliyetlerinde bulunacak" ifadelerine yer verildi. 2011'de imzalanan Viyana Belgesi, AGİT'e üye ülkelerin arasında askeri güçler, savunma planlaması ve askeri bütçeler konularında geniş bir bilgi alışverişi öngörüyor. AGİT ülkeleri ayrıca belli başlı askeri faaliyetler hakkında birbirileriyle bilgi paylaşıyor, gözlemci davet ediyor ve teftişte bulunuyor.

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