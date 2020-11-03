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Aktüel Ermenistan saflarında savaşan "VoMa" isimli terörist yapılanmaya soruşturma açıldı
Aktüel

Ermenistan saflarında savaşan "VoMa" isimli terörist yapılanmaya soruşturma açıldı

Azerbaycan Başsavcılığı, PKK ve Asala gibi terör örgütü üyelerinin de yer aldığı yapılanmanın Ermenistan yönetimince paralı asker olarak kullandığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:33:38 -
Ermenistan saflarında savaşan "VoMa" isimli terörist yapılanmaya soruşturma açıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Ermenistan saflarında savaşan "VoMa" isimli terörist gruba yönelik soruşturma açıldı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan vatandaşı Vladimir Vartanov'un farklı milletlerden olan kişilerden "VoMa" ismini verdikleri bir tabur kurduğu, tabur üyelerinin terör amacıyla eğitildiği ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında terör eylemlerinde bulunduklarının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Vartanov'un taburunda Ermeni asıllı yabancı vatandaşların yanı sıra PKK ve Asala gibi terör örgütü üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'a gelen terörist "VoMa" taburunun, Ermenistan yönetimince paralı asker olarak kullandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu taburun hem topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon sürdüren Azerbaycan ordusuna hem de Azerbaycanlı sivillere karşı saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Başsavcılık tarafından terörist yapılanmayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Devlet düzeyinde terörü destekleyen ve terörü saldırgan politikasının temel araçlarından biri haline getiren Ermenistan'ın paralı asker ve teröristleri işgalci ordusunun saflarına katması uluslararası hukuka aykırıdır. Dolayısıyla Azerbaycan Başsavcılığı, uluslararası kuruluşların işgalci devlete karşı uluslararası hukuk kapsamında yaptırım uygulaması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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