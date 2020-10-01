Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

27 Eylül’de Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Ermenistan’ın başlattığı saldırıların ardından Erivan tarafından büyük hasarlar var.

Dün sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2300 Ermeni askerinin öldürüldüğü açıklandı.

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, bölgede yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Salih Yılmaz, Rusya’nın Ermenistan’a bir teklifte bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bölgedeki gelişmelere ilişkin özel olarak görevlendirildiğini açıklayan Yılmaz, “Türkiye-Rusya arasındaki Soçi Görüşmelerinde Dağlık Karabağ konusu en az 3 defa gündeme geldi. Putin, çözüm için Lavrov’u görevlendirdi. Sayın Lavrov’un çözüm planı Ermenistan tarafından kabul edilmedi” dedi.

Yılmaz açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Paşinyan yönetimi kendi askerlerini öldürerek veya Rus askeri üssüne saldırı ile bu tür yeni provakasyonlara devam edebilir. Paşinyan, ne yaptıysa Rusya'yı inandıramadı. Rusya, savaş Azerbaycan topraklarında olduğu sürece tarafsız kalacak.