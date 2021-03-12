Ermenistan Ordusu'ndan Paşinyan'a büyük şok

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanlığı adayı Korgeneral Artak Davtyan’ı atamayı reddetti.

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Ermenistan Ordusu'nun yeni Genelkurmay Başkanı olarak Korgeneneral Artak Davitian'ı atama önerisini reddetti.

Ermeni anayasasına göre cumhuriyetin Cumhurbaşkanı, Başbakanın ordunun en yüksek komutanlarını atama teklifini reddedebilir ve itirazlarını sunarak teklifi kendisine iade edebilir.

Başbakan'ın itirazları reddetmesi halinde Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine gidebilir, gitmezse Başbakan'ın kararı kendiliğinden infaz edilir.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisya, Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanını muaf tutma kararına itiraz etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün erken saatlerde Genelkurmay Başkanlığı görevine eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Artak Davtyan'ı önermişti; ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan öneriyi hükümete iade etti.

Artak Davtian'ın 2018-2020 yılları arasında Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı yaptığı belirtildi. Temmuz-Kasım 2020 arasında da, Cumhuriyet Askeri-Sanayi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı ve Ulusal Ordu'da Beşinci Kolordu komuta etti.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Paşinyan'ın kendisini görevden alma sürecinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim Genelkurmay başkanlığından alınmamla ilgili bütün süreç ve Paşinyan'ın açıklamaları, anayasaya aykırıdır. Bu tekrar şunu gösteriyor; krizden çıkmanın yolu Başbakan'ın görevinden istifa etmesi ve erken parlamento seçimleri yapılmasıdır."

Anayasa üstünlüğünü sağlamak için yargı sürecini başlattığını aktaran Gasparyan, "Ermeni halkına ve vatanıma hizmet etmeye başka statüde devam edeceğim." dedi.

Paşinyan'a yine "istifa" çağrısı yapıldı

Bu arada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Gasparyan'ın "Paşinyan'ın istifa etmesi" çağrısını desteklediğini duyurdu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Samvel Asatryan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Gasparyan'ın açıklamasına katılıyor." ifadesini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhtıra veren Onik Gasparyan'ın bugünden itibaren Genelkurmay Başkanlığı görevinin son bulduğunu açıklamış, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden alan kararnamesini Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Paşinyan'ın istifası için "muhtıra"

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Kaynak: Novosti+Ajanslar