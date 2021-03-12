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Dünya Ermenistan ordusundan dikkat çeken karar!
Dünya

Ermenistan ordusundan dikkat çeken karar!

Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da iç karışıklıklar devam ederken ordudan dikkat çeken bir karar geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ordunun askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 14:16:00 -
Ermenistan ordusundan dikkat çeken karar!

Reuters'da yer alan habere göre, Dağlık Karabağ savaşında hezimete uğrayan Ermenistan ordusu 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerle tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın Rus haber ajanslarına dayandırdığı habere göre tatbikatın en önemli amacının askerlerin olası bir savaşa hazır olup olmadığını test etmek olduğunu dile getirildi.

Tatbikatta 7 bin 500 askerin yer alacağı açıklandı.

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