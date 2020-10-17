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Aktüel Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine de füzelerle saldırdı
Aktüel

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine de füzelerle saldırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 00:48:07 -
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine de füzelerle saldırdı
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