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Gündem Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu
Gündem

Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin, Ermenistan ordusunca top atışına tutulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 09:38:00 -
Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu

Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen dün gece ve bu sabah saatlerinde Kelbecer ve Laçın'daki birliklerimiz, Ermenistan ordusunca havan topu ve toplarla ateş altına alındı. Buradaki birliklerimiz de misillemede bulundu." denildi.

Açıklamada, Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklara ateş edildiği, Azerbaycanlı birliklerin de gerekli yanıtı verdiği kaydedildi.

 

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