Ermenistan neden kaşınıyor?

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Önceki gün bir Azerbaycan askerinin şehit olmasıyla birlikte ani bir “Kısas” operasyonu başlatan Azerbaycan Ordusu, bölgedeki Küçük Kafkas dağ silsilesinin Karabağ sırtı boyunca Sarıbaba ve bir dizi diğer önemli komuta tepesinin kontrolünü eline aldı. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Araştırmacı Gazeteci Bahtiyar Mammadov “44 günlük savaştan sonra, yenilgiyi hazmedemeyen Ermenilerin sık sık rövanşist davranışlar sergilediğini söyledi. Mammadov “Yaptıkları saçma açıklamaların yanı sıra sıcak bölgede de tahribatlar yapmaya çalışıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın sık sık uyarmasına rağmen bölgede konuşlandırılan Rusya barış güçlerine güvenen sözde ayrılıkçı Ermeni grupları tahribat girişiminde bulunarak bir askerimizi şehit ettiler. Azerbaycan topraklarından bir Azerbaycan askerine ateş açılmasının ve askerimizin şehit edilmesinin kesinlikle kabul edilemez. Bu provokasyon, terörle mücadele operasyonunu kaçınılmaz hale getirdi. Vakit kaybetmeden Azerbaycan Ordusu gerçekleştirdiği ‘İntikam’ operasyonu sonucunda Kırgız tepesi ile Küçük Kafkas dağ silsilesinin Karabağ sırtı boyunca Sarıbaba ve bir dizi diğer önemli komuta tepesi kontrol altına aldı. Azerbaycan’ın sabrı zaten tükenmişti. Ermenistan’ın anlaşmayı imzalamasının üzerinden 20 ay geçmesine rağmen, Ermeni terör birimlerinin halen bu bölgede faaliyet gösteriyor olması ve çıkmaya niyetlerinin olmaması bu anti terör operasyonunu kaçınılmaz hale getirmişti. Çünkü, Ermenistan’ın Rusya’nın arabuluculuğunda imzaladığı beyanatın 4, 6 ve 9’uncu maddeleri bu kadar zamana rağmen uygulamaması anti terör operasyonunu yapabilir hale getiriyordu. Bakü’nün ancak 10 Kasım anlaşmasının 4’üncü paragrafı, Ermeni birliklerinin sadece sınır dışı edilmesini değil, aynı zamanda ayrılıkçı-teröristlerin silahsızlandırılmasını da talep ediyor. Bu talep yerine getirilmediği her an elimizde bulunan anti terör kozunu kullanabiliriz demektir. Talebimiz şimdilik 4’üncü maddenin uygulanmasıdır. Bu tür provokasyonları hiçbir zaman cevapsız kalmamıştır” diye konuştu.

“Ermenistan şansını kaybediyor”

“Azerbaycan Ermenistan’a 2 yıl şans verdi. Ancak son süreçler bardağı taşıran son damlaydı” ifadelerini kullanan Siyasi Analist Tehran Oruçoğlu da şunları söyledi; “Ermenistan, Karabağ’daki durumun tırmanmasından doğrudan sorumludur. Geçenlerde Kelbecerdeydim. Ermenistan’ın orada ateşkesi bozduğunu rahatlıkla görebiliyordum. Ermeni silahlı kuvvetleri Azerbaycan topraklarında, özellikle Laçın ve Kelbecer yönünde kaldı. Bunların bölgeden çekilmeleri konusunda ciddi uyarılarda bulundu ancak bu uyarılara yanıt verilmedi. Bu yüzden söz konusu operasyon kaçınılmazdı. 3 Ağustos’ta bir Azerbaycan askerinin öldürülmesi de karşı önlem alınmasını gerektirdi. Bu yüzden operasyonlar başlatıldı. Bu zamana kadar barış adımları ertelendi. Zengezur koridoru ertelendi. Azerbaycan tarafı Zengezur koridorunu kendi topraklarında tamamladı. Ermenistan halen söz konusu yolu inşa etmemiştir. Avrupa Birliği (AB) ve Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan belgelerin uygulanması ertelendi. Bu durumda terörle mücadele operasyonları kaçınılmazdır. Görünüşe göre Ermenistan son şansını kaybediyor. Bundan sonra Paşinyan barışa gelecek. Bu fırsatı kaçırırlarsa, Ermenistan topraklarında yeni bir savaş başlayacak.”