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Aktüel Ermenistan işlediği savaş ve insanlık suçlarının hesabını verecek
Aktüel

Ermenistan işlediği savaş ve insanlık suçlarının hesabını verecek

Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilecek 4 MİLGEM korvetinin üçüncüsü, Karaçi’de Mehter Marşıyla karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan'ın katıldığı törenle kızağa konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:18:00 -
Ermenistan işlediği savaş ve insanlık suçlarının hesabını verecek

Törende konuşan Akar, Pakistan halkının Milli Mücadele sırasında Türkiye’ye verdiği desteğin gönüllerde ve zihinlerdeki silinmez yerini koruduğunu aktararak, “Pakistanlı kardeşlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Bugün de aynı şekilde Azerbaycan Türkü'nün yanında olduğunuzu görmek, çok anlamlı ve kıymetli. Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenistan işgalindeki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, işlediği suçların hesabını Azerbaycan ordusu önünde verdiği gibi, tarih ve uluslararası hukuk önünde mutlaka verecektir. Gemilerimizin Pakistan halkına bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum” dedi.

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