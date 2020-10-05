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Dünya Ermenistan işgalinden kurtarılan yerlerde ezan sesi yükseldi
Dünya

Ermenistan işgalinden kurtarılan yerlerde ezan sesi yükseldi

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerinde ezan tekrar okunmaya başlandı. Bir Azerbaycan askerinin okuduğu sanılan ezan izleyenleri hüzne boğdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:20:00 -

Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları devam ederken işgalden kurtarılan bölgelerde de ezan sesi yükselmeye başladı. Ermenistan işgalinden kurtarılan bir bölgede Azerbaycan askerinin okuduğu sanılan ezan dinleyenleri duygulandırdı.

Ezan sesi yükselmeye başladı

Yıllardır Ermenistan işgalinde bulunan ve çan seslerinin yankılandığı bölgelerde ezan sesi, zaferin de işaretlerini verdi. Sukavuşan kasabasındaki ezan sesi Müslüman ülkeleri de heyecanlandırdı.

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