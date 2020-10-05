Ermenistan işgalinden kurtarılan yerlerde ezan sesi yükseldi
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerinde ezan tekrar okunmaya başlandı. Bir Azerbaycan askerinin okuduğu sanılan ezan izleyenleri hüzne boğdu.
Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları devam ederken işgalden kurtarılan bölgelerde de ezan sesi yükselmeye başladı. Ermenistan işgalinden kurtarılan bir bölgede Azerbaycan askerinin okuduğu sanılan ezan dinleyenleri duygulandırdı.
Ezan sesi yükselmeye başladı
Yıllardır Ermenistan işgalinde bulunan ve çan seslerinin yankılandığı bölgelerde ezan sesi, zaferin de işaretlerini verdi. Sukavuşan kasabasındaki ezan sesi Müslüman ülkeleri de heyecanlandırdı.