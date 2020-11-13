Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'da ilk cuma namazı kılındı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

Şuşa'da cuma namazı kılındı

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı. Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.

Ermenistan 1992'de işgal etmişti

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.