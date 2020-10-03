Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler böyle görüntülendi
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 7'nci gününde Magadiz ve 7 bölge kontrol altına alındı. Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler ise böyle görüntülendi.
Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Ermenistan askerleri cepheden kaçarken, Azerbaycan da işgal altındaki bölgeleri tek tek kontrol altına alıyor.
Magadiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün akşam saatlerinde Magadiz bölgesinin kontrol altına alındığını duyurdu. İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusu bugün Magadiz'de Azerbaycan bayrağını çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.
7 bölge daha kontrol altına alındı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, yaptığı paylaşımda, bugün Azerbaycan ordusunun, Terter ilçesine bağlı Talış köyünü, Füzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çayırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey və Kuyçağ köylerini kurtardığını duyurdu.
Çatışma Azerbaycan'ın lehine sürerken kurtarılan bölgeler ve Ermenistan'a ait silahlar da Azerbaycan ordusu tarafından görüntüleniyor.