Ermenistan hep masadan kaçtı çünkü: Çözüm değil kriz istiyorlar

Zekeriya Say İstanbul

Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak isteyen Batılı devletler ve yerli işbirlikçileri sözde soykırım yalanını tanırken, gerçeğin ortaya çıkmasından korkan Ermenistan sürekli çözüm masasından kaçtı. Soykırım iddiasının koca bir safsatadan ibaret olduğunu bilen Erivan yönetimi, ülkemizin iyi niyetli çabalarını her seferinde karşılıksız bıraktı.



Hiçbir tarihsel karşılığı bulunmadığı halde, Ermeni diasporası tarafından kutsal gerçeğe dönüştürülmeye çalışılan sözde soykırım iddialarıyla ilgili Türkiye’nin tüm girişimleri akim kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2003’ten itibaren “asılsız soykırım iddiası” ile ilgili Erivan yönetimine yaptığı çağrılar karşılık bulmadı. Erdoğan’ın, “İddia sahipleri, iddialarında samimiyseler bizim gibi arşivlerini açsınlar" teklifine olumlu cevap verilmedi. Türkiye'nin tüm arşivlerini açmasına rağmen, Ermenistan ve üçüncü ülkeler buna yanaşmadı.

Daveti iki defa reddettiler

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile Ermenistan arasında, 10 Ekim 2009’da ‘Zürih protokolü’ imzalandı. Protokol, karşılıklı güvenin tesisi ve mevcut sorunların çözülebilmesi için tarihsel kaynak ve arşivlerin bilimsel olarak incelenmesini, sınırların karşılıklı olarak tanınmasını öngörüyordu. Ermeni devleti protokolden çekildi. Sebep sonradan ortaya çıktı. Ermeni diasporasının Ermenistan Başbakan'ı Serj Sarkisyan’a “Türkiye ile görüşme" baskısı yaptığı açıklandı. Erdoğan, 2014 yılında tarihi bir adım atarak o dönem hayatını kaybeden Ermenilerin torunlarına başsağlığı diledi. 9 dilde yapılan taziye açıklamasına cevap bile vermediler. 2015’te ise Erdoğan, Sarkisyan’ı, Çanakkale Savaşı’nı anma törenlerine davet etti. Daveti iki defa reddeden Sarkisyan, “Dar görüşlü, boş ve alaycı hamle” deme küstahlığını da gösterdi. Masadan kaçan tarafın hep Ermenistan olmasının tek nedeni ise yalanlarının ortaya çıkma korkusu...