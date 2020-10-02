Ermenistan geri adım attı
İşgalci Ermenistan’ın 6 gün önce başlattığı çatışmalarda şok bir gelişme yaşandı. Ermenistan verdiği kayıplardan sonra geri adım atarak, ateşkes için çalışmaya hazır olduğunu duyurdu.
Azerbaycan Ermenistan savaşında son dakika gelişmesi yaşandı. Ermenistan aldığı sayısız hasarlardan sonra geri adım attı. "Dağlık Karabağ'da ateşkes için çalışmaya hazırız" diyen Ermeni cephesi bunu bütün dünyaya duyurdu.
Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için sayısız saldırılara devam ederken Ermenistan ordusu çok sayıda kayıp verdi. Ermeni ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getiren Azerbaycan sonunda istediğini alabilecek. Ağır kayıplar vermeye başlayan Ermenistan ise ateşkes çağrısı yaptı.
Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor
İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılmış; cepheden kaçan Ermeni askerlerin görüntüleri de meydana çıkmıştı.