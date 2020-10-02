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Gündem Ermenistan geri adım attı
Gündem

Ermenistan geri adım attı

İşgalci Ermenistan’ın 6 gün önce başlattığı çatışmalarda şok bir gelişme yaşandı. Ermenistan verdiği kayıplardan sonra geri adım atarak, ateşkes için çalışmaya hazır olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:11:00 - 2020-10-02 12:27:59
Ermenistan geri adım attı

Azerbaycan Ermenistan savaşında son dakika gelişmesi yaşandı. Ermenistan aldığı sayısız hasarlardan sonra geri adım attı. "Dağlık Karabağ'da ateşkes için çalışmaya hazırız" diyen Ermeni cephesi bunu bütün dünyaya duyurdu.

Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için sayısız saldırılara devam ederken Ermenistan ordusu çok sayıda kayıp verdi. Ermeni ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getiren Azerbaycan sonunda istediğini alabilecek. Ağır kayıplar vermeye başlayan Ermenistan ise ateşkes çağrısı yaptı.

Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor

İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılmış; cepheden kaçan Ermeni askerlerin görüntüleri de meydana çıkmıştı.

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Yorumlar

Mutat

Ne ateşkesi, pılını-pırtısını toplayıp araziyi boşaltsın. Ateşi kestipin an, mevzisine takviye yapacak.
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Emekli.

Karabağ dan Ermenileri çıkarana kadar devam masaya oturulacak zaman değil ya ALLAH mismillah..
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