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Dünya Ermenistan, Fransa'dan Caesar topçu sistemi satın alacak!
Dünya

Ermenistan, Fransa'dan Caesar topçu sistemi satın alacak!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 12:45:00 -
Ermenistan, Fransa'dan Caesar topçu sistemi satın alacak!

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan'ın Ermenistan'a Caesar topçu sistemi satışına ilişkin anlaşma imzaladığı bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan'ın Ermenistan'a Caesar topçu sistemi satışına ilişkin anlaşma imzaladığı bildirildi.
Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi etkinliği Eurosatory kapsamında Papikyan ile bir araya geldiklerini belirtti.

Papikyan'la yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini kaydeden Lecornu, "Ermenistan'la savunma ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Lecornu, Papikyan'la Fransız Caesar topçu sistemi satışına ilişkin anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

AA
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