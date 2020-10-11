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Aktüel Ermenistan, Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal etti
Aktüel

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal etti

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:51:03 -
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal etti

BAKÜ (AA) - Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan’ın Gence şehrine saldırarak ateşkesi ihlal etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın gece saatlerinde Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füzeyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Füzeyle vurulan binada çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Yaralananlar arasında çocuklarında olduğu belirtiliyor.

- Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmişti

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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