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Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı
Dünya

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:11:00 -
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

İngiltere’de bacağından ameliyat olduktan sonra korona virüse yakalanan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalanan Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni yıl öncesi bacağından ameliyat olmuş, ameliyat sonrasında ise korona virüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçirdiği ifade edilen Sarkisyan, Londra’daki evinde gözetim altında tutuluyordu.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Sarkisyan’ın durumunun ağırlaşması nedeniyle Londra’da hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sarkisyan’da yüksek ateş gibi korona virüs kaynaklı belirtiler görüldüğü ve tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi.

 

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