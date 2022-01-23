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Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti
Dünya

Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 19:23:00 - 2022-01-23 19:52:43
Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini bildirdi.

Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, “Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır.” ifadesini kullandı.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ın görev süresi 2025’te doluyordu.

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Yorumlar

Mehmet Aktepe

Paşinyana gün doğdu
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