Ermenistan Bosna Hersek maçı kaç kaç bitti?
EURO 2020 Elemeleri J Grubu 6.hafta maçında Ermenistan ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Peki, Ermenistan Bosna Hersek maçı kaç kaç bitti?08 Eylül 2019 Pazar 18:36
EURO 2020 Elemeleri J Grubu 6.hafta maçında Ermenistan ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Peki, Ermenistan Bosna Hersek maçı kaç kaç bitti?
Ermenistan Bosna Hersek maçı kaç kaç bitti?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası J Grubu maçında Ermenistan ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Erivan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ermenistan, 4-2'lik skorla kazandı.
Ev sahibi hızlı başladı
Mücadeleye ev sahibi Ermenistan hızlı başladı. Mücadelenin 3. dakikasında Mkhitaryan Ermenistan'ı 1-0 öne geçiren golü ağlarla buluşturdu. 13. dakikada Dzeko durumu 1-1'e getirdi.
Mkhitaryan’dan 2 gol
Karşılaşmanın 66. dakikasında Mkhitaryan kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1.
70.dakikada Bosna Hersek Gojak ile skoru 2-2'ye taşıdı.
Maçın 77. dakikasında Hambardzumyan attığı golle skoru 3-2'ye taşıdı. Mücadelenin 90+5. dakikasında Loncad maçın skorunu ilan etti: 4-2
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