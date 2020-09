Ermenistan başka devletlere güvenerek büyük hata yapıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

“Ermenistan tarihin her döneminde ekmeğini yediği, suyunu içtiği her yerlere ihanet etmiştir” diyen Dündar, “Kars-Erzurum-Ağrı’da 10 binin üzerinde insanları katletmişlerdir. Haksızken haklı çıkmaya çalışmalarıdır. Başkalarının yönlendirmesi ile her türlü olumsuz davranışı kendilerine meslek edinmişlerdir. Ermeniler devlet olarak, Azerbaycan-Türkiye arasındaki fiziki şartları bertaraf etmek için kurulmuştur. Tarihin her döneminde olduğu gibi Rusya, Fransa ve diğer emperyalist ülkelerin kışkırtması ile Ermenistan yerinde asla durmamıştır. 1992’de başlattıkları işgal hareketleri ile bugün Azerbaycan’ın yüzde 20 coğrafyasında devam ediyor. İşgalin yanında bin 200’ün üzerinde insan kayıptır. Katledilmiştir. Ama adı kayıp olarak kaydedilmiştir. 613 Hocalı’da genç, yaşlı, çoluk çocuk, hamile demeden soykırıma tabi tutmuşlardır.”

Ermenistan türk düşmanlığı ile kendisini büyütmeye çalışıyor

Dış engellerin oyunlarını oynamaya devam ettiğini vurgulayan Dündar, “Türkiye’nin son zamanlardaki Akdeniz’deki çıkışı, Libya ile ilişkileri ve Ortadoğu’daki ileri hareketleri hep göze batmıştır. Sabote edilme mecburiyetinde görmüşlerdir. Zaman zaman da bunun çatışmasını birçok yönlü gördük. Fakat Kafkaslar’da suyun bulandırılması lazım. Türkiye’ye direkt hamle yapıp çıkma durumu yok. Kenardan kenara Türkiye’nin aşındırılması ve Türkiye ile beraber olan bir takım değerli dostlarımızın üzerine doğru hareket başlattılar. Tovuz bölgesi Azerbaycan’ın şah damarı. Aynı zamanda Gürcistan ve Türkiye ile kapısı olan bir yer. Ermenistan, bir takım akıl hocalarının yönlendirmesi ve desteği ile bölgede işgal hareketine girişmişlerdir. Fakat evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Geri püskürtüldü. Azerbaycan ordusu güçlü bir ordudur. Her türlü teknolojik yapıya sahiptir. Ama dış engeller vardır. Onlarda öyle bir oyun oynuyorlar ki bugün Rusya, Fransa silahlar gönderdi. Sonra da arabuluculuğa oynuyorlar. Bu ne perhiz ne lahana turşusu. Bugün bir savaş var. Buda Azerbaycan’ın işgal hareketine karşı duruştur. Azerbaycan başlatmamıştır. Ermenistan dün olduğu gibi bugün de başkalarına güvenerek hata işlemeye devam ediyor. Türk düşmanlığı ile kendilerini büyütüyorlar. Onları ayakta tutan tek bir neden Türk düşmanlığıdır” ifadelerini kullandı.

“Bir beraber oldukça devamlı yükselişe geçeceğiz”

Dündar, “Azerbaycan hak davası peşindedir. Bugün Türkiye’nin kalbi Azerbaycan için atıyor. Bütün beklentisi de Azerbaycan’ın haklı galibiyetidir. Federasyon olarak bize yaşlı, genç ve kadın müracaat ediyorlar. ‘Biz Azerbaycan’a savaşmaya gitmek istiyoruz’ diyorlar. Bir millet iki devlet budur. Biz birlikte olduğumuz sürece dünyadaki ali cengiz oyunları bizi alt edemeyecek. Devamlı biz yükselişe geçeceğiz” dedi.