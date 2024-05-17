Ermenistan Başbakanı'ndan sözde soykırıma ilişkin çıkışı!
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sözde Ermeni soykırımına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Paşinyan'ın açıklaması "Ermeni soykırımı" yalanına sarılanları ters köşe etti.
Ermenistan basının iddiasına göre Paşinyan, "Türkiye Ermenilere karşı soykırım yapmamıştır." dedi.
"Ermeni soykırımı" iftirasının Türkiye-Ermenistan ilişkilerini bozmak için uydurulduğunu ifade eden Paşinyan, şöyle konuştu:
Soykırım iddiası, jeopolitik kaygıları yüzünden SSCB tarafından, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri kötüleştirmek için icat edilmiştir.