Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun zayıflaması üzerine anlaşmayı imzaladığını açıkladı

Facebook hesabından canlı yayında konuşan Nikol Paşinyan, Ermeni ordusunun kaynaklarının tükenmesinin ardından bugün Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzaladığını belirtti.

Paşinyan, “Ordu durmak gerektiğini söyledi. Çünkü sorunlarımız var ama onlar için bir çözüm yok ya da kaynaklarımız tükendi. "ifadeleri kullandı.

Cephedeki savaşçıların sayısının azaldığını ve yerine geçecek kimselerin olmadığını anlatan Paşinyan, “Savaşçılar dinlenmek zorundaydı. Cephede bir aydır değişmeyen insanlar vardı. Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimi savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğine karar verdi. Aksi takdirde sonuçlar çok daha şiddetli olur. " diye konuştu.

Paşinyan, evine baskın düzenleyenlerin kişisel eşyalarını çaldığını açıkladı

Bu arada sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda Paşinyan, gece yarısı konutuna baskın yapanların özel eşyalarını çaldıklarını belirtti.

Paşinyan, “Evden bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve diğer şeyleri çaldılar. Elbette tüm bunlar ülke adına! "ifadelerini verdi.

Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren mutabakatla ilgili olarak bir süre önce yaptığı açıklamada, “Kendim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim. Karabağ savaşını bitirmek için Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile bir bildirge imzaladım. Yayınlanan açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez derecede acı verici. "ifadeleri kullandı.