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Aktüel Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırısını sürdürüyor
Aktüel

Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırısını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:37:51 -
Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırısını sürdürüyor

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köyleri düşman tarafından ağır ateşe tutuluyor. Sivil halk arasında ölü ve yaralılar var." ifadesi kullanıldı.

Ermenistan'ın Gorus ilinden de Azerbaycan topraklarına füze atışının yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.

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