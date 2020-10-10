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Aktüel Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürüyor
Aktüel

Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:45:53 -
Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürüyor

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.

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