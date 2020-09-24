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Dünya Ermenistan- Azerbaycan sınır hattında gerilim
Dünya

Ermenistan- Azerbaycan sınır hattında gerilim

Ermenistan- Azerbaycan sınır hattında yeniden gerilim alevlendi. Ermenistan provokasyonlarına karşı Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:23:00 - 2020-09-24 10:26:10
Ermenistan- Azerbaycan sınır hattında gerilim

Ermenistan- Azerbaycan sınır hattında yeni gelişme yaşandı. Küstah girişimlerde bulunan Ermenistan sınırda provokasyonlarını arttırdı.

Azerbaycan'a saldırı ve tacizlerin sürdüğü sınır hattında gerilim tekrar yükseldi.

Ordu teyakkuzda

Azerbaycan ordusu gelebilecek her türlü saldırıya karşı teyakkuzda. Sınırdaki Tovuz bölgesinde ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bölgelerdeki cephe hattında şiddetli çatışmalar yok. Ancak Ermenistan taciz atışlarına devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Ermenistan ordusunun son 24 saatte makineli ve keskin nişancı tüfekleri kullanarak 69 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin izlenimlerine göre, bölge halkı da hemen yanı başlarında yaşanan çatışmalara, ateş seslerine rağmen günlük yaşamlarını sürdürüyor.

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