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Aktüel Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
Aktüel

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:08:49 -
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait komuta gözlem mıntıkasını imha ettiği, bir mevziye yapılan saldırıyı ise önlediği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Hocavend ilinin Hadrut yerleşim birimi yönünde yerleşen Ermenistan ordusunun 1'inci alay 3'üncü taburunun komuta gözlem mıntıkası nokta atışıyla darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

Dergahlı, Fuzuli ilinin Aşağı Veyselli köyü yönünde Azerbaycan mevzilerine yapılan saldırının da önlendiğini aktardı.

Ermeni güçlerin kayıp vererek geri çekildiğini belirten Dergahlı, Ermeni askerlerin cesetlerinin çatışma alanında kaldığını kaydetti.


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