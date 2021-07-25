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Dünya Ermenistan askerlerinden bir alçaklık daha! Azerbaycan'dan misilleme
Dünya

Ermenistan askerlerinden bir alçaklık daha! Azerbaycan'dan misilleme

Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 18:06:00 -
Ermenistan askerlerinden bir alçaklık daha! Azerbaycan'dan misilleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köylü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 15.30 sularında, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı ve makineli tüfeklerle belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu kaydedildi.

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