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Dünya Ermenistan askerleri ölüme terk edildi! "3 gündür yemek ve su yok"
Dünya

Ermenistan askerleri ölüme terk edildi! "3 gündür yemek ve su yok"

Cephe hattında ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan güçlerinin sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde askerlerin, '3 gündür aç ve susuzuz. Kimsenin umurunda değiliz" dediği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:24:00 - 2020-10-27 10:27:56

İşgal ettiği Karabağ topraklarından Azerbaycan sivil yerleşim alanlarına kalleşçe saldıran Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun harekete geçmesiyle adeta bozguna uğradı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun, aç ve susuz bir şekilde kaderine terk edildiği görülüyor.

Görüntüler, Ermeni ordusunun içler acısı durumunu gösterirken, işgalci orduda kaos ve kıtlığın hakim olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Görüntülerde, bir grup Ermenistan askerinin 3 gündür aç ve susuz olduğu ve kimsenin onlarla ilgilenmediği belirtiliyor.

Görüntülerdeki konuşmalar şu şekilde:

"Bakın, bu ikinci gün. Armavir ilinden insanlar, diğer illerden... Üç gündür yağmur var bir şey yemedik. Yemek yok, insan yok, asker yok. Bizi buraya bırakıp gittiler. Kimse bizi düşünmüyor. Üç gündür durumumuz bu."

star.com.tr

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Yorumlar

meşe

ERMENİ HALKIDA AÇ SİZE NASIL YİYECEK GÖNDEREÇEK,
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TÜRKOĞLU

TÜRKİYEYE YOLLASINLAR.BİZ İYİ DÜŞMAN BESLERİZ.ONLARIN YÜZBİN VATANDAŞINA İŞ VERİYORUZ.
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