Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat ili istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.
Kaynak: AA
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