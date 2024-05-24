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Dünya Ermenistan 4 köyü iade etti!
Dünya

Ermenistan 4 köyü iade etti!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 11:44:00 -
Ermenistan 4 köyü iade etti!

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı’nda işgal ettiği 4 köyü Azerbaycan’a iade etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırları belirlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilen sınır belirleme komisyonunun 9. toplantısı sonucunda 12,7 kilometre uzunluğunda bir sınır hattı belirlendi.

Azerbaycan’ın Gazah iline bağlı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinden oluşan 6,5 kilometrekarelik alan Azerbaycan'a iade edildi. Kontrol altına alınan köylere Azerbaycan Sınır Muhafızları’nın konuşlandırıldığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme komisyonunun 9'uncu toplantısı, 15 Mayıs’ta iki ülke arasındaki sınır bölgesinde yapılmıştı.

Toplantıda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan’a iade edilmesine ilişkin protokol imzalanmıştı.

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