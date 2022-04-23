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Siyaset Ermeni'nin hadsiz teklifi iade edildi!
Siyaset

Ermeni'nin hadsiz teklifi iade edildi!

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın hadsiz "Ermeni soykırımı" teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 21:48:00 -
Ermeni'nin hadsiz teklifi iade edildi!

 Yeniakit.com.tr 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan tarafından Meclis'e sunulan sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi yönündeki hadsiz teklifi iade etti.

Şentop, teklifin İçtüzüğe aykırı olduğunu söyledi.

'Ermeni soykırımı bu topraklarda gerçekleşti'

HDP'li Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı kanun teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Paylan ilgili teklifini, şu hadsiz açıklama ile sunmuştu:

Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adalet ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Paylan'ın teklifini iade etti. Şentop’un, iade yazısını 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.

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Yorumlar

Bozok

Bu anayasa mahkemesi t. C. Nin değilmi bu bile ktek başına kapatma nedeni olmazmı.  
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