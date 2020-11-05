Ermenilerin telefon korkusu

Sputnik Armenia’ya göre, askeri analist Karen Vrtanesyan, Azerilerin iletişim ağını ele geçirerek büyük bir gücü ele aldığını belirtti. Vrtanesyan, “Savaşın başlangıcından bu yana, Karabağ- Telekom’un birkaç istasyonu ele geçiren Azerbaycan ordusu, ellerindeki modern cihazlarla herhangi bir çağrıyı dinlemeyi veya çağrının olgusunu, aranan telefonu belirlemeyi mümkün kılıyor. Düşman (Azeriler), telefonların bulunduğu yeri 10-30 metre hassasiyetle çok sakince belirleyebilir. Bu, bir ormanlık alanda veya geçitte kaydedilmişse, insan gücü birikimi olduğu anlamına gelir. Bence herkes bunun ne anlama geldiğini anlıyor. Bu nedenle tüm telefonların kapatılması gerekiyor” diyerek askeri yetkililere çağrı yaptı. Ermeni askeri uzman ayrıca, askerlerin hâlâ arama yapmak istiyorlarsa, kalabalık yerden en az 2-3 kilometre uzaklaşmaları gerektiğini kaydetti.



Ermeni SU-25 uçağı düşürüldü



Bu arada; Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.