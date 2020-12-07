Ermenilerin sivillere saldırısının bilançosu açıklandı
Azerbaycan Başsavcılığı, işgalci Ermenistan'ın saldırılarında 100 sivil Azerbaycan Türkü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı.
44 gün süren çatışmalar sonrasında 10 Kasım'da mağlubiyeti kabul ederek yenildiğini açıklayan işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarında 100 Azerbaycan Türkü'nün hayatını kaybettiği açıklandı.
100 vefat, 416 yaralı
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül'den bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 100'e yükseldiğini 416 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 4 bin 186 ev, 135 apartman ve 548 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Çatışmalar 44 gün sürmüştü
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında 44 gün süren çatışmalar sona ermişti.