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Dünya Ermenilerin ikinci cami domuzluğu
Dünya

Ermenilerin ikinci cami domuzluğu

Azerbaycan Ordusunun, Karabağ’daki ilerleyişi sürerken, işgalci Ermenilerin ahlaksızlıkları bir bir ortaya çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:25:00 -
Ermenilerin ikinci cami domuzluğu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenilerin işgal altında tuttukları Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapılarını domuz ahırına dönüştürdüğünü duyurdu. Hacıyev, Twitter’dan, işgalden kurtarılan Gubadlı ilinin Memer köyünün görüntülerini paylaştı. Görüntülerde cami ve dini yapıların harabe durumunda olduğu ve domuz ahırına dönüştürüldüğü görülüyor.

Hacıyev, 18. yüzyılda inşa edilen caminin bu duruma gelmesinin Ermeni vandalizminin göstergesi olduğunu belirterek UNESCO, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) ve İslam İşbirliği Teşkilatına bu barbarca eylemleri şiddetle kınama çağrısında bulundu.

Barbar Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde de domuz beslediklerini gösteren görüntüler kaydedilmişti.

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