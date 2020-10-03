Ermenilerden PKK taktiği

Tahsin Han

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda ilerleyişini sürdürürken, Ermenilerin terör örgütü PKK/YPG’den öğrendiği kara propaganda taktikleri ifşa olmaya başladı.

Azeri Savunma Bakanlığı, “Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti” açıklamasıyla birlikte Murov Dağı yönünde ve Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde de bazı stratejik tepelerin işgalden kurtarıldığını belirtti.

Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirdiği de açıklandı. Azeri bakanlığı Karabağ’a Ermenistan’dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği ancak zorla çatıştırıldığı ifade edildi.

Cephe hattında kan ağlayan Ermenilerin asker takviye girişimleri de yine SİHA’lar tarafından imha edildi. Ermeni TV’lerine yansıyan görüntülerde ise Erivan’ın PKK taktiği uyguladığını ortaya koydu. Cephede askerleri sivil kıyafetlerle savaştıran Ermenilerin, bunların ölümü halinde de dünyaya “Türkler ve Azeriler sivilleri katlediyor. Onları durdurun” yalanıyla servis ettikleri belirlendi.