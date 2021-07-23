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Gündem Ermenilerden ekolojik terör! Azerbaycan, şimdi de Ermenilerin yol açtığı ekolojik felaketle boğuşuyor!
Gündem

Ermenilerden ekolojik terör! Azerbaycan, şimdi de Ermenilerin yol açtığı ekolojik felaketle boğuşuyor!

Azerbaycan kırk dört günlük Vatan Savaşı’nda kazandığı tarihi zaferden sonra şimdi de Ermenilerin yol açtığı ekolojik felaketlerle mücadele ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 10:55:00 -
Ermenilerden ekolojik terör! Azerbaycan, şimdi de Ermenilerin yol açtığı ekolojik felaketle boğuşuyor!

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi İcra Direktörü Revan Hasanov, “Yıllarca işgal altında tuttukları bölgelerde ağaçları bile kesen, Karabağ’ı adeta cehenneme dönüştüren Ermeniler, Aras Nehri vasıtasıyla ülkemize karşı ekolojik terör estirmeye devam ediyor” dedi.

“İşgalden kurtarılmış Zengilan bölgesinden geçerek Aras nehrine dökülen Okçuçay’ın başlangıç noktası olarak bilinen Ermenistan’ın Kafan bölgesinde dağ maden tesislerinden nehre akıtılan maden atıkları yüzünden aşırı kirlenmeye maruz bırakılmasının, ekolojik terörden başka bir adı olamaz” ifadelerini kullanan Revanov şunları kaydetti: “Çevre kirliliğine, bölgedeki ekolojik ve doğal beslenme düzeninin kasıtlı bir biçimde ihlal edilmesi dolayısıyla bölge ekonomisinde ciddi zararlara neden olan bu süreçte dünyanın yüzünü Ermenistan’a, ülkemizin sınırında bulunan dağ maden tesislerine dönmesini istiyoruz. Her zaman kendilerini doğal yaşamın bekçileri sayanlar, Kafan ilçesinde bulunan fabrikaların kapatılması için gerekli çalışmaları başlatmak zorundalar. Ekolojik sorunlara çözüm üretmek adına çaba harcayan sivil toplum örgütleri ve uluslararası kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz.”

Revan Hasanov şöyle devam etti: “Yıllardır Azerbaycan tüm uluslararası kurum ve kuruluşların kürsülerinden Ermenilerin bölge için tehdit unsuru teşkil edecek bu sorunun varlığını dile getiriyor, dünyanın bu konuda duyarlı olmasını istiyor. Fakat dünya kamuoyu bu konuyu görmezden geliyor. Aras nehrinin coğrafyadaki tüm ülkelerin sınırları içinden geçtiğini düşünecek olursak durumun sanırım ne kadar vahim olduğunu anlayabiliriz. Ermenistan sadece Okçuçay nehrini kirletmiyor, aynı zamanda bölgedeki diğer nehirleri de aynı madeni atıklarla kirletiyor.  Ermeniler kültürel manevi zenginliklerimizi yok ettikleri gibi ekolojik dengemizi de yok ediyorlar. Buna bizler asla izin vermemeliyiz.”

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