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Spor Ermenilerden büyük saygısızlık! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar
Spor

Ermenilerden büyük saygısızlık! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

Yeniakit Publisher
2023-03-25 21:01:00 -
Ermenilerden büyük saygısızlık! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

A Milli Takımımızın deplasmanda Ermenistan'la oynadığı maç öncesi Ermeni taraftarlar İstiklal Marşımızı ıslıkladı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan'a konuk oldu.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Milli Marşımız okunurken, stadyumdan ıslıklar yükseldi. A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşımızı okurken, stadyumda yer alan Ermeni taraftarlar, İstiklal Marşımızı protesto etti. Ayağa kalkmayan bazı taraftarlar milli marşa saygı göstermeyip yuhaladı ve ıslıkladı.

Ancak sahadaki 11 futbolcumuz ve yedek kulübemiz büyük bir coşku içerisinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Ay-yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız sürdü.

Yapılan bu saygısızlığa sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.
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